Шмыгаль высказался о продаже земли иностранцам

«У украинцев должно быть право и возможность распоряжаться своей землей», - заявил новые премьер-министр

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме.

"Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно и только на референдуме всеукраинском", – сказал Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

Также премьер подчеркнул, что у украинцев должно быть право и возможность распоряжаться своей землей.

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"Что касается вопроса о возможности продажи государственной земли, то это вопрос дискуссии в парламенте", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Рада приняла две из 3172 поправок к Закону о рынке земли.

Напомним, что проект закона №2178-10 про оборот земель сельхозназначения был принят в первом чтении 13 ноября прошлого года голосами 240 депутатов.

6 февраля началось рассмотрение законопроекта во втором чтении и всех поданных к нему поправок. В тот же день 296 голосами приняли первую поправку №48 – она касалась права владельцев и пользователей земельных участков на проход или проезд через чужой участок к своему.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался в тонкостях нового закона. Подробнее в материале "Рынок земли приоткрыли: кому и сколько можно будет покупать".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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