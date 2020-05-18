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Шмыгаль заявил о том, когда в Украине заработает метро и откроют детсады

18 мая, 23:50

Елена Кузьмич

Также власти разрешат движение городского и пригородного наземного транспорта в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешит работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и закрытого ранее метрополитена с 25 мая.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Действие карантина будет продлено, но мы переходим к адаптивному карантину: с 22 числа будет принят ряд смягчений. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, проведение спортивных соревнований, мы также откроем отели, кроме хостелов, разрешим работу отелей без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах", – сказал Шмыгаль.

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Службы в храмах для прихожан можно будет проводить при условии не более 1 человека на 10 кв. м религиозных сооружений.

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"С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Тут будем работать совместно с местной властью", – уточнил Шмыгаль.

По его словам, это решение будут приняты на заседании правительства 20 мая.

Напомним, что ранее в Минздраве заявили, что закрытие метро в Украине для предотвращения распространения коронавируса было правильным решением.

Видео: КГГА

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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метро церковь карантин Украина детсад коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: Интерфакс-Украина

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