Шнуров в интервью Канделаки неожиданно ответил на вопросы про Крым и Донбасс
Музыкант не признал аннексию украинского полуострова
Лидер российской рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно
, отказался признавать незаконную аннексию Крыма. объявил о начале своей политической карьеры, вступив в "Партию роста"
Об этом он заявил в радиоинтервью кремлевской пропагандистке Тине Канделаки.
На ее вопрос "Крым наш?" Шнуров около 10 секунд поразмышлял и ответил: "Поживем — увидим". Значения своих слов он раскрывать не стал.
В то же время, ответ на вопрос "Донбасс – это Украина?" у него занял гораздо меньше времени – на это он ответил однозначно утвердительно, а украинцев он назвал друзьями для россиян в большей степени, нежели сирийцев.
Кроме того, Канделаки спросила у известного музыканта "Путин – красавчик?", на что он ответил: "Он был красавчиком, пока не пошел в политику". А российского оппозиционера Алексея Навального он охарактеризовал как "ловкого предпринимателя с опасным бизнесом".
Напомним, что "Шнур" нередко высмеивает российскую власть в своих иронических стихах. Например, осенью он
в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. посмеялся над поездкой президента России Владимира Путина в тайгу
А в прошлом месяце
, который сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с проститутками. он в стихотворной форме ответил протоиерею Русской православной церкви Димитрию Смирнову
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Ок