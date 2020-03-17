Шнуров в интервью Канделаки неожиданно ответил на вопросы про Крым и Донбасс

Лидер российской рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно объявил о начале своей политической карьеры, вступив в "Партию роста", отказался признавать незаконную аннексию Крыма.

Об этом он заявил в радиоинтервью кремлевской пропагандистке Тине Канделаки.

На ее вопрос "Крым наш?" Шнуров около 10 секунд поразмышлял и ответил: "Поживем — увидим". Значения своих слов он раскрывать не стал.

В то же время, ответ на вопрос "Донбасс – это Украина?" у него занял гораздо меньше времени – на это он ответил однозначно утвердительно, а украинцев он назвал друзьями для россиян в большей степени, нежели сирийцев.

Кроме того, Канделаки спросила у известного музыканта "Путин – красавчик?", на что он ответил: "Он был красавчиком, пока не пошел в политику". А российского оппозиционера Алексея Навального он охарактеризовал как "ловкого предпринимателя с опасным бизнесом".

Напомним, что "Шнур" нередко высмеивает российскую власть в своих иронических стихах. Например, осенью он посмеялся над поездкой президента России Владимира Путина в тайгу в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

А в прошлом месяце он в стихотворной форме ответил протоиерею Русской православной церкви Димитрию Смирнову, который сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с проститутками.