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Шнуров в интервью Канделаки неожиданно ответил на вопросы про Крым и Донбасс

17 марта, 12:20

Станислав Кожемякин

Музыкант не признал аннексию украинского полуострова

Лидер российской рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно объявил о начале своей политической карьеры, вступив в "Партию роста", отказался признавать незаконную аннексию Крыма.

Об этом он заявил в радиоинтервью кремлевской пропагандистке Тине Канделаки.

На ее вопрос "Крым наш?" Шнуров около 10 секунд поразмышлял и ответил: "Поживем — увидим". Значения своих слов он раскрывать не стал.

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Россия Крым Тина Канделаки Ленинград сергей шнуров аннексия Крыма

Источник: Сегодня

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