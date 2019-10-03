Шокин рассказал, почему было прекращено дело компании, где работал сын Байдена

Бывший генпрокурор Виктор Шокин / Фото: AFP

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что прекратил расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена – Хантер – под давлением со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом информирует телеканал Fox News.

Шохин, как утверждается в сообщении, вначале текущего года заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами Америки".

Согласно записям Джулиани, которые имеются в распоряжении Fox News, "г-н Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам г-на Шокина, означало, что надо ничего не делать".

В записках также утверждалось, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

Реклама

Записи Джулиани, отмечает телеканал, были в минувшую среду переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента.

Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 по март 2016 года.

Ранее японский телеканал NHK опубликовал интервью с Юрием Севруком, который временно занимал должность генпрокурора после отставки Шокина. Севрук утверждает, что Байден во время поездки на Украину в декабре 2015 года лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить Шокина в отставку.

Также СМИ утверждают, что Волкер встречался с представителем компании Burisma. Факт встречи подтверждают несколько официальных лиц, присутствовавших на ней.

Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама