Шпионские игры Путина: Украину наводнили агенты-разведчики и диверсанты РФ

В Украине сохраняются угрозы от деятельности российских шпионов и диверсантов, которые развернули на украинской территории свои шпионские сети.

Это в комментарии сайту "Сегодня" подтвердил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"В Украине – достаточно серьезная концентрация российских разведывательных сетей. Причем не только в военно-политическом отношении, просочившихся в верхние эшелоны. Но и такого банального уровня, как – шпионы Чепига и Мишкин, которые ездили в Британию ликвидировать Скрипаля. Это – диверсионный уровень, разведка степени чуть пониже, чем стратегическая. Такие диверсанты занимаются такими заданиями, как, например, убийство нашего разведчика в Киеве, взрывая его машину, подрывом нашего контрразведчика в Мариуполе. У них –серьезные позиции в Украине", – подчеркнул эксперт.

По его словам, в то же время Россия и лично Путин используют сегодня разведку, чтобы оперировать внешними явлениями за пределами РФ.

"Что касается ФСБ, то эта контора прежде всего направлена на контроль внутриполитической деятельности в России, нежели за пределами РФ. В нынешнее время в сфере разведдеятельности оперируют две организации – Служба внешней разведки (это – бывший первый главк этой конторы ФСБ, и раньше она называлась по-разному, так как НКВД, ЧК, ГПУ, КГБ). У нее был первый главк, который назывался Первым главным управлением и выполнял функции политической разведки. И существовало также Главное разведывательное управление – военная разведка. СВР стала независимой конторой в нынешней разведке РФ, и теперь она занимается политической разведкой. Военная же осталась в составе оборонного ведомства, выполняя функции военной разведки. Сегодня празднуется именно 100 лет военной разведки, и так или иначе эти два инструмента – разведывательные специальные службы – сегодня нужны Путину. Но дело в том, что они между собой не конкурируют. Это – разные инструменты, там отдельные финансовые потоки и все остальное. И они используются ни только Путиным, сколько и его окружением, которое ориентируется на разные специальные службы – это те самые пресловутые "башни Кремля", которые между собой и конкурируют. Происходит некий перманентный процесс в получении преференций в той или иной сфере, в том числе по финансовым потокам", – пояснил он.

Как добавил Машовец, Россия за рубежом традиционно свои разведывательные усилия концентрирует на США и Британии, считая их основным противником.

"При этом шпионские сети работают не только в Штатах и Британии, но и других странах. Опосредованно они тоже работают в основном против США и Великобритании, которые считаются главным основным противником РФ", – резюмировал он.

Как сообщалось, ранее Путин поздравил военных разведчиков РФ, предложив подумать о восстановлении названия Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ.

Также мы писали, что известный российский журналист и публицист Александр Невзоров поттроллил ГРУ, заявив, что очень героическое учреждение превратилось в адски смешной мем.

Кроме того, сообщалось о провале российских шпионов в Нидерландах, Кроме того Британия раскрыла российских агентов, которые отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.