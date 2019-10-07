Штайнмайер отрицает влияние Москвы на его "формулу" по Донбассу

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Администрация президента ФРГ

В Украине многие считают "формулу Штайнмайера" предательской и что она выгодна только Кремля. Однако сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отвергает всякое влияние на содержание его "формулы".

Об этом сообщает DW.

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", – сказал он и добавил, что действия и последовательность шагов по "формуле" нужно обсуждать.

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Штайнмайер вспомнил, как три года назад в Париже шли переговоры "нормандской четверки", участники процесса никак не могли продвинуться вперед. Президент ФРГ (на тот момент глава МИДа) отметил, что тогда было невозможно рассчитывать на реализацию Минских соглашений, поскольку для России и Украины это были слишком серьезные действия.

Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге президент четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва, Берлин, Париж. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что принятие этого предложения является "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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