"Штрафом не отделаетесь": Аваков назвал поджигателей леса ублюдками

Министр отчитался о успехах в борьбе с лесными пожарами в Чернобыльской зоне и Житомирской области

За минувшую ночь в Чернобыльской зоне и Житомирской области удалось локализовать несколько очагов возгорания в лесах.

Об этом 20 апреля на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"По Чернобыльской зоне из 4 небольших проблемных очагов – один локализован. В Житомирской из 4 активных очагов локализовали 2. Лесники и пожарники очень хорошо отработали вечер и ночь. Спасибо им!" – пишет глава МВД.

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В то же время, он отметил, что 20 апреля ожидается ветер до 15-20 метров в секунду, из-за чего огонь может возобновиться и рывками распространиться на новые участки.

Аваков также добавил, что в светлое время суток место зоны риска для возгорания постоянно мониторят вертолет и беспилотник МВД, а наземные силы и авиация работают на полную.

В то же время, министр сообщил о поджогах травы в лесах, опубликовав фотодоказательства.

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"Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 "феномена" на площади около 100 метров", – добавил он.

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Глава МВС отметил, что находившиеся рядом пожарные быстро потушили пламя.

"Каким ублюдком надо быть, что б делать такое?" - выругался Аваков.

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Он также назвал поджигателей негодяями и провокаторами, которые хотят "подпортить жизнь в стране" или "спрятать огнем свои грязные делишки", и предупредил, что органы правопорядки мириться с этим не станут и уже предпринимают меры.

"Какие ж негодники! Тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию, а кто-то из-за угла... Ух, попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь", – пригрозил министр внутренних дел поджигателям.

Напомним, что накануне Арсен Аваков прогнозировал, что на следующей неделе лесные пожары в Житомирской области будут потушены.

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