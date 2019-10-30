Штрафы для депутатов-прогульщиков: закон вступил в силу

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

С сегодняшнего дня вступает в силу принятый 16 октября Верховной Радой закон о наказании для депутатов-прогульщиков. Соответствующий документ был опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Закон был опубликован 29 октября, а вступает в силу на следующий день после публикации, то есть – 30 октября. Также отмечается, что положения закона вступают в действие с 1 числа следующего месяца.

Законом теперь предусматривается, что если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более чем 30 процентах голосований при принятии решений парламентом на пленарных заседаниях или в более 50% заседаний парламентского комитета, в состав которого он избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц (зарплата не начисляется).

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Также внесены изменения в Регламент ВР относительно регистрации нардепа в сессионном зале.

Перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за". В случае если народный депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы, но в течение пленарного заседания голосовал по вопросам повестки дня с помощью электронной системы, он считается зарегистрированным с помощью электронной системы.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 октября Верховная Рада поддержала наказание для "кнопкодавов". Народные депутаты в первом чтении одобрили законопроект №2148, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование.

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