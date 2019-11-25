"Штурм" НБУ в Киеве: Ляшко резко отреагировал

Митингующие, которые требуют отставки председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой, ворвались в здание

Фото: facebook.com/O.Liashko

В Киеве у здания Национального банка Украины уже 12-й день продолжается акция "Остановим коррупцию в НБУ". Сегодня, 25 ноября, она перешла в штурм здания НБУ.

Митингующие, которые требуют отставки председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой, ворвались в здание. Полиция пыталась их вытеснить.

На штурм главного банка страны резко отреагировал лидер "Радикальной партии Украины" Олег Ляшко. "Даже в период безвластия после Оранжевой революции или после Майдана никто даже не думал захватывать Нацбанк, наоборот, охраняли как зеницу ока, понимая последствия. Стабильность гривны – прежде всего, независимо от политических потрясений! Поэтому те, кто дал команду штурмовать сегодня Нацбанк – злейшие враги Украины, которые хотят набить собственные карманы, грабя всех украинцев. "Радикальная партия" решительно протестует против попытки захвата Нацбанка и осуждает власть, которая не способна сохранить последний островок стабильности. Дестабилизация работы Нацбанка – это угроза для стабильности гривны и обеднения каждого украинском", – написал политик на свой странице в Facebook.

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Ранее на сцене перед входом в НБУ участники акции установили импровизированную гильотину и принесли свиную голову. К акции "Остановим коррупцию в НБУ" сегодня присоединились украинские "желтые жилеты".

А тем временем, прокуратура обжаловала отказ Бориспольского суда арестовать Олега Ляшко по делу о драке с нардепом Андреем Герусом. Дата рассмотрения апелляции еще не известна.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру, и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Он объяснил, что речь идет о драке Ляшко и Андрей Геруса – лидера "радикалов" подозревают в нанесении телесных повреждений депутату по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Смотрите также видео самого инцидента в аэропорту "Борисполь":

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