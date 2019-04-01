Схватка кандидатов: что изменят дебаты перед вторым туром выборов президента

Эксперт рассказал, на что стоит обращать внимание украинцам во время дебатов, чтобы определиться с выбором

Фото: AFP

Схватка кандидатов: что изменят дебаты перед вторым туром выборов президента Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/214/767/5ca2147676c4a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/214/767/5ca2147676c4a.jpg 2019-04-01T16:39:00+03:00 Политика Эксперт рассказал, на что стоит обращать внимание украинцам во время дебатов, чтобы определиться с выбором

Теледебаты – необходимая процедура перед вторым туром президентских выборов, которая поможет украинцам еще раз оценить кандидатов и определиться с выбором. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

По его словам, в сложившейся ситуации в украинском обществе есть запрос на дебаты.

"Большинство украинских граждан хотят теледебатов, и они следили бы за ними. И, я думаю, это абсолютно логично. Мы можем это взять из практики других стран, в том числе США, где проводится не один тур, а целая серия. Они регламентированы и посвящены различным темам, к примеру, вопросам внутренней, внешней политики, экономическим проблемам. Это способствует лучшей осведомленности избирателей. Они видят, насколько их кандидаты могут реально держать удар, насколько они информированы, насколько они аргументировано доносят свою точку зрения. А в украинских условиях это, безусловно, необходимо", – говорит Гарань.

При этом на дебатах должны подниматься конкретные вопросы, которые показали бы готов ли тот или иной кандидат к президентскому креслу и понимает ли он, с чем ему предстоит столкнуться в его работе.

"Эти вопросы должны относится к конституционным полномочиям президента, исходить из того, что президент должен делать. Президент не должен обещать повышение зарплат, пенсий, снижение коммунальных тарифов, строительство школ, ремонт дорог. Это не является компетенцией президента. Основные вопросы - это внешняя политика и политика безопасности. И он может влиять на экономическую политику, в частности, инициирование через законопроекты", – добавляет политолог.

Кроме того, если такие дебаты будут организованы, эксперт советует украинцам обязательно посмотреть их и обращать внимание на то, что говорят кандидаты.

"Реально кандидаты должны ориентироваться в сфере полномочий президента. Они должны говорить о конкретных вещах, которые они хотят сделать и объяснять, как они это хотят сделать, как конкретно и в каких сферах. "Мы вернем Донбасс и Крым" – все делают такие заявления. А как, как конкретно они это сделают", – объясняет Гарань.

Также, по словам политолога, важно, чтобы такие дебаты проходили на нейтральной площадке, чтобы там были независимы эксперты и незаангажированные журналисты.

Напомним, после завершения голосования на выборах президента Украины 2019 в воскресенье, 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

О том, как проходило голосование на выборах президента Украины, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Первый тур выборов президента: как проголосовали украинцы".

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.