Шведские депутаты уволили премьер-министра

Стефан Левен стал первым премьером в истории страны, которого сместили с должности таким образом

Члены шведского парламента проголосовали за вотум недоверия главе правительства Стефану Левену и отправили его в отставку, что стало прецедентом в шведской политике – он стал первым премьером в истории страны, которого сместили с должности таким образом, пишет The Local.

25 сентября отставку лидера социал-демократов Левена поддержали 204 из 349 членов рикстага, и теперь глава парламента поручит другому лидеру формирование правительства. Однако тут не все так просто.

На данный момент в парламенте Швеции сформированы левоцентристский и правоцентристский блоки. В первый, помимо Социал-демократической партии экс-премьера, входят "Зеленые" и Левая партия – они держат 144 депутатских мандата.

Правоцентристы, состоящие из Умеренной коалиционной партии, партий "Центр", "Христианские демократы" и "Либералы", занимают 143 места.

Отдельно стоят "Шведские демократы", которые занимают стойкую антииммиграционную позицию и представлены 62 депутатами в парламенте.

Учитывая столь разношерстую компанию, переговоры о новом правительстве, длившиеся последние недели, зашли в тупик. Поэтому Стефан Левен рассчитывает занимать пост главы правительства еще несколько недель или даже месяцев.

Напомним, что ранее в этом году, вотум недоверия объявили правительству другого европейского государства – Чехии.

Кроме того, политическое землетрясение случилось и на Апеннинах, где в июле вотум недоверия вынесли правительству Мариано Рахоя.