Шведские депутаты уволили премьер-министра
Стефан Левен стал первым премьером в истории страны, которого сместили с должности таким образом
Члены шведского парламента проголосовали за вотум недоверия главе правительства Стефану Левену и отправили его в отставку, что стало прецедентом в шведской политике – он стал первым премьером в истории страны, которого сместили с должности таким образом, пишет The Local.
25 сентября отставку лидера социал-демократов Левена поддержали 204 из 349 членов рикстага, и теперь глава парламента поручит другому лидеру формирование правительства. Однако тут не все так просто.
На данный момент в парламенте Швеции сформированы левоцентристский и правоцентристский блоки. В первый, помимо Социал-демократической партии экс-премьера, входят "Зеленые" и Левая партия – они держат 144 депутатских мандата.
Правоцентристы, состоящие из Умеренной коалиционной партии, партий "Центр", "Христианские демократы" и "Либералы", занимают 143 места.
Отдельно стоят "Шведские демократы", которые занимают стойкую антииммиграционную позицию и представлены 62 депутатами в парламенте.
Учитывая столь разношерстую компанию, переговоры о новом правительстве, длившиеся последние недели, зашли в тупик. Поэтому Стефан Левен рассчитывает занимать пост главы правительства еще несколько недель или даже месяцев.
Напомним, что ранее в этом году, вотум недоверия объявили правительству другого европейского государства – Чехии.
Кроме того, политическое землетрясение случилось и на Апеннинах, где в июле вотум недоверия вынесли правительству Мариано Рахоя.
Вы сейчас просматриваете новость "Шведские депутаты уволили премьер-министра". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"