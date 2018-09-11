Швейцарские политики незаконно приехали в Крым: появилась жесткая реакция Киева

Сегодня, 10:46

Власти Швейцарии осуждали аннексию полуострова, но теперь Украина пригрозила нарушителям санкциями

Крым. Фото: flickr.coм/Alexxx Malev
Крым. Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Посольство Украины осудило незаконный визит швейцарской делегации в оккупированный Крым во главе с бывшим членом Совета Кантонов Белзером. Об этом говорится в сообщении украинской дипмиссии в Швейцарии.

Украинские дипломаты отмечают, что швейцарские политики нарушили украинское законодательство, поехав на полуостров без согласования с Киевом, тем самым этот поступок противоречит официальной позиции Швейцарии о непризнании аннексии Крыма.

"Сожалеем, что в известной соблюдением верховенства права Конфедерации нашлись лица, которые дали себя инструментализировать российской пропаганде, пренебрегли законодательством другого государства и восторженно рассказывают о жизни в Крыму, где продолжают попираться права человека, продолжаются репрессии против крымских татар и украинцев. Ценим, что власти Швейцарии последовательно поддерживает территориальную целостность Украины и надеемся, что этому визиту будет дана надлежащая оценка", – говорится в заявлении посольства.

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Также украинские дипломаты заявили, что Киев может применить к нарушителям санкции за нарушение въезда на оккупированный полуостров.

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Отметим, что швейцарцы не раз заявляли о поддержке Украины в вопросе Крыма. Так, например, в 2016 году Швейцария ввела санкции против "крымских депутатов" Госдумы России. Стали известны имена.

В свою очередь президент Национального совета Швейцарской Конфедерации Кристе Марквальдер пообещала и дальше "наказывать" РФ за оккупацию Крыма и других территорий. По ее словам, фактически, Швейцария является частью санционной политики Европы.
Швейцария, Крым, посольство, визит, дипломаты

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"Сегодня"

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