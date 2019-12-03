Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от "нормандской" встречи

/ Фото: Сегодня

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На саммит в "нормандском формате" в Париж Украина едет с тем, чтобы получить сигналы от России о готовности вывести войска с Донбасса, вернуть Киеву контроль над границей и выслушать его условия.

Об этом ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

В ответ, по его мнению, Россия будет настаивать на принятии нового закона об особом статусе Донбасса с теми формулировками, которые ее устроят; или продлении ныне действующего закона, срок действия которого заканчивается 31 декабря 2019 года.

"Думаю, что нового закона об особом статусе Донбасса не будет, просто продлят старый. Во-первых, новый писать уже некогда. Во-вторых, старый закон в целом отвечает идеологии Минских договоренностей. Если мы вдруг на нормандских переговорах выбьем себе какие-то лучшие условия по вопросам, которые затрагивает закон, можно будет оперативно внести изменения – если это будет в нашу пользу. По "формуле Штайнмайера", конечно, можно внести поправку в ныне действующий закон об особом статусе, но это не настолько принципиально", – говорит эксперт.

Он заметил, что в этом плане важнее закон о выборах на Донбассе .

"Вот там можно прописывать "формулу Штайнмайера", и это будет задачей посложнее, ведь такой закон придется писать с нуля. Плюс, как прописывать проведение в ОРДЛО выборов, когда, скорее всего, там не будет украинского контроля? Верховной Раде предстоит работа над законом после нормандской встречи", – говорит Николай Капитоненко.

По его мнению, в меньшей степени Россия будет настаивать на социально-экономических вопросах и вопросах амнистии , в частности, на возобновлении пенсий и т.п.. Москва будет поднимать вопрос местных выборов, а также, возможно, настаивать на прямых переговорах Киева с ОРДЛО , хотя в этом для нее нет особого смысла.

"Ну, и будет поднимать вопрос объема автономии для Донбасса , того, какие решения останутся на местном уровне. Все это послужит дополнением к заявленным переговорам о новом обмене, полномасштабном перемирии и контроле над границей. Германия и Франция хотят закончить конфликт, чтобы Украина и Россия побыстрее о чем-то договорились – как минимум, чтобы конфликт заморозился, а лучше решился бы окончательно. Для этого они будут делать все, что смогут", – подытожил эксперт.

Напомним, заместитель руководителя Центра исследований проблем РФ НИСИ Олена Снигирь рассказала в комментарии сайту "Сегодня", что после Нормандской встречи Россия может испытывать Зеленского, и назвала два варианта событий .

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Не попасть в Нормандскую ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж" .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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