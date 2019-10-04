Сикорский назвал формат для решения конфликта России и Украины

В прекращении войны на востоке Украины заинтересованы и в Европе, и в Америке

Радослав Сикорский. Фото: facebook.com/radeksikorski

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Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма необходим формат переговоров с участием Украины, России, США и Европейского Союза. Такое мнение он высказал в интервью сайту "Сегодня" на Варшавском форуме по безопасности.

Он считает, что Женевский формат больше всего подходит для разрешения российско-украинского кризиса.

"Думаю, проблема Крыма и Донбасса, и война, которую Россия ведет против Украины – это высокий приоритет для Евросоюза и стран-членов ЕС, таких, как Польша. Потому что Россия и Украина – соседи Польши. И это проблема всего Евросоюза, высокого представителя ЕС по иностранным делам плюс Соединенных Штатов. Должен вам сказать, что мне больше нравился Женевский формат, который включал ЕС, США Украину и Россию. Именно такой формат, как мне кажется, включает всех игроков этого конфликта", – сказал Сикорский.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Радославом Сикорским: "Мне больше нравился Женевский формат, который включал ЕС, США, Украину и РФ".

Женевским форматом называют основанный в апреле 2014 года на встрече в Женеве состав многосторонних переговоров, в которых приняли участие представители Украины, России, а также США и ЕС. Позже возник так называемый "нормандский формат", когда в переговорах участвовали руководители Украины, России, Германии и Франции.

Напомним, что вопрос привлечения новых участников в переговоры по Донбассу уже не раз обсуждался в Украине. Так, помимо США, предлагались варианты с Британией и Китаем. Однако в первую очередь в Украине хотят "заполучить" американцев. Так, недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что пока подключение США к "нормандскому формату" не планируется, однако рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате".

Отметим, что в США заявляют о готовности включиться в переговоры по Донбассу, однако отмечают, что это может быть возможно с согласия всех участников "нормандского формата", особенно России.

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