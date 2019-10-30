"Сильной и независимой Украине быть": Сивохо анонсировал создание Нацплатформы примирения

Самое сложное - настроить сердца и готовы всех украинцев на единую волну ради единства

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства для "поиска диалога на пути к миру".

"Вы знаете, что вчера (29 октября – Ред.) началось разведение сил в Золотом. Это маленький шаг, но в правильном направлении. Большинство украинцев хотят именно этого, но воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику. Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства", – сказал он, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

Сивохо подчеркнул, что целью этого является "объединение всех здравомыслящих сил Украины для поиска диалога на пути к миру".

Реклама

"И поверьте, этот мир неизбежен. А значит сильной и независимой Украине быть", - убежден он.

Сивохо также отметил, что многие критикуют президента Украины Владимира Зеленского за "недостаточную жесткость и категоричность, но он президент мира и диалога".

В тренде Россия пока не может вернуть Украине захваченные корабли: адвокат назвал причину

"Поставить всех на место "сильной рукой" – это самый простой путь. Самое сложное – настроить сердца и готовы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны. Поверьте, лучше не испытывать степень терпения и миролюбия президента, я давно его знаю", – сказал он.

Сивохо считает, что для возвращения в состав Украины Донбасса и проживающих на оккупированных территориях людей необходимо, как в семье, научиться "понимать, прощать и просить прощения".

Ранее сообщалось, что члены комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений вместе с новым советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо посетили Донбасс.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама