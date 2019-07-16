Силовики Италии накрыли арсенал неонацистов, а "друг Путина" приплел Украину к ракетам
Министр внутренних дел Италии сделал очередное громкое заявление
Полиция Италии провела спецоперацию под кодовым названием "Матра" против местных экстремистов, в результате которой у неонацистов был обнаружен арсенал оружия, включавший в даже ракетные установки "воздух-воздух".
После этого вице-премьер – министр внутренних дел Маттео Сальвини, которого за особые симпатии к президенту России называют "другом Путина" , сделал громкое заявление о существовании некой "украинской угрозы" в его адрес, сообщает Ansa.
"Я сообщил об этом. Это была одна из многих угроз убийства, ежедневно поступавших мне. Спецслужбы говорили об украинской группе, которая пыталась меня убить. Я рад, что это помогло раскрыть арсенал безумцев", – заявил Сальвини.
В ходе конфискации оружия выяснилось, что некоторые люди были связаны с правыми экстремистами, а ракету класса "воздух-воздух" такого типа используют вооруженные силы Катара.
"Думаю, я никогда не поступал плохо с украинцами, – сказал Сальвини в Генуе. - Но мы отправили отчет и не были лгунами. Я не знаю сторонников нацистов. И я счастлив, когда они ловят сторонников нацистов, сторонников коммунистов или кого-либо еще".
Напомним, что это не первый случай, когда Сальвини делает громкие заявления в чей-то адрес, не подкрепляемые фактами. То он обрушился с критикой на Эммануэля Макрона , когда между Римом и Парижем разгорелся спор по поводу принятия тысяч мигрантов из Африки, то "друг Путина" оскорбил демонстрантов .
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