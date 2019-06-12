Силовики пообещали обеспечить правопорядок во время парламентских выборов
МВД настроено на обеспечение правопорядка и законности избирательного процесса на всех его этапах
Министерство внутренних дел Украины обеспечит правопорядок и законность избирательного процесса на досрочных парламентских выборах.
Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.
Он в ходе встречи с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким заявил, что рассчитывает на поддержку международных партнеров, а также эффективную и объективную работу наблюдателей.
"Мы ожидаем публичную оценку нашей работы со стороны наших европейских, в том числе польских коллег", – сказал Аваков.
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.
Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной Рады. В ЦИК заявили, что на проведение внеочередных выборов в Раду выделено около 2 млрд грн. Вместе с тем предусмотрен и резерв средств, который составляет 271,2 млн грн.
Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о парламентской избирательной гонке.
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