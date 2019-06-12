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Силовики пообещали обеспечить правопорядок во время парламентских выборов

12 июня, 21:53

МВД настроено на обеспечение правопорядка и законности избирательного процесса на всех его этапах

Фото: AFP

Министерство внутренних дел Украины обеспечит правопорядок и законность избирательного процесса на досрочных парламентских выборах.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

Он в ходе встречи с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким заявил, что рассчитывает на поддержку международных партнеров, а также эффективную и объективную работу наблюдателей.

"Мы ожидаем публичную оценку нашей работы со стороны наших европейских, в том числе польских коллег", – сказал Аваков.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной Рады. В ЦИК заявили, что на проведение внеочередных выборов в Раду выделено около 2 млрд грн. Вместе с тем предусмотрен и резерв средств, который составляет 271,2 млн грн.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о парламентской избирательной гонке.

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Тег выборы, Аваков, Украина, порядок, парламентские выборы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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