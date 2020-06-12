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Силовики расскажут, кто пытался подкупить руководителей САП и НАБУ

12 июня, 22:08

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Руководители антикоррупционных органов созывают пресс-конференцию, чтобы рассказать подробности

Руководители САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник расскажут кто и зачем пытался их подкупить взяткой.

Об этом говорится в сообщении на странице САП в Facebook.

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Они сообщат подробности инцидента с неправомерной выгодой при соответствующего брифинге 13 июня.

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Напомним, что недавно с процессуальным руководством САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника Управление ГФС в г.. Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела , в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Было изъято 6 млн долл. США.

Напомним, что ранее запорожский депутат "погорел" на взятке.Чиновник, который является заместителем главы постоянной комиссии по вопросам земельных ресурсов, систематически получал взятку от граждан за выделение участков под застройку жилья и для ведения бизнеса.

Видео: СБУ

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взятка руководство НАБУ САП

Источник: Сегодня

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