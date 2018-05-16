Силой Украину взять не получилось: у Путина появился другой вариант

Россия готовится вмешаться в выборы в Украине, ибо военным путем вернуть соседей в сферу своего влияния уже не получится. Для этого она намерена использовать украинцев, живущих в РФ, а также на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" российский политолог Андрей Пионтковский.

По его мнению, Путин сейчас не заинтересован в силовом варианте против Украины, так как украинская армия серьезно укрепилась, а Запад в случае масштабной эскалации может арестовать все активы российской верхушки, отключить Россию от SWIFT и вплоть до ареста государственных активов.

В связи с этим Кремль обязательно попытается зайти с другой стороны – через будущие выборы в Украине.

"Они будут максимально включаться в выборы. Но этой угрозе должна противостоять украинская ЦИК (Центральная избирательная комиссия). Они организуют участки для голосования на территории России, где проживает несколько миллионов украинцев, организуют голосование "Л/ДНР" (в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей – ред.), в Крыму, будут использовать пятую колонну на всей территории Украины. Идет война, поэтому не может быть и речи об участках для голосования как на оккупированных территориях, так и на территории государства-агрессора. В Кремле поняли, что у них нет экономических и военных инструментов в противостоянии с Украиной. И они бросят все силы на фальсификацию украинских выборов, в том числе опираясь на пятую колонну внутри Украины", – предупредил Пионтковский.

Российский эксперт считает, что для недопущения вмешательства России в выборы, ЦИК не должен организовывать избирательные участки на территории агрессора.

Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил о возможном вмешательстве России в украинские выборы. Глава государства отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях".

В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук писал, что у Путина поставили новую задачу по Украине. По его словам, в Кремле уже отдали соответствующее распоряжение начать активную подготовку к "работе" с украинцами на оккупированных территориях и в самой России перед выборами в Украине.