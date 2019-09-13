Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Символ России, гори в аду: Сенцов сжег тюремную робу

13 сентября, 00:39

Сенцов сам поджег тюремную робу

/ Фото: facebook.com/max.prokopenko

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов попрощался, по его словам, с "самой ненавистной вещью на земле".

Об этом сообщил активист Макс Прокопенко в Facebook.

Соответствующие видео он выложил в соцсеть.

Реклама

Бывший политзаключенный тщательно облил бензином и поджег свою робу, в которой он ходил в российской тюрьме.

Видео: facebook.com/max.prokopenko

В тренде
Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников Кремля
Саули Ниинисте и Владимир Зеленский

"Эта роба заключенного — самая ненавистная вещь на земле, которую я не люблю. Символ России, гори в аду", – сказал Сенцов.

Во время пресс-конференции Сенцов также заявил, что будет бороться за освобождение других узников Кремля. По его словам, в РФ есть люди, которые борются за свободу России и Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия тюрьма поджег символ роба Сенцов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности
Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробностиПолитика
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммыЭкономика
Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причины
Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причиныПолитика
Цемах возвращается в Украину после обмена – СМИ
Цемах возвращается в Украину после обмена – СМИУкраина
Разумков отреагировал на
Разумков отреагировал на "кнопкодавство" в РадеПолитика
Почему Трамп уволил Болтона: не сошлись по Ирану, КНДР и Афганистану
Почему Трамп уволил Болтона: не сошлись по Ирану, КНДР и АфганистануРоссия

Новости партнеров

Loading...