Символ России, гори в аду: Сенцов сжег тюремную робу

/ Фото: facebook.com/max.prokopenko

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов попрощался, по его словам, с "самой ненавистной вещью на земле".

Об этом сообщил активист Макс Прокопенко в Facebook.

Соответствующие видео он выложил в соцсеть.

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Бывший политзаключенный тщательно облил бензином и поджег свою робу, в которой он ходил в российской тюрьме.

Видео: facebook.com/max.prokopenko

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"Эта роба заключенного — самая ненавистная вещь на земле, которую я не люблю. Символ России, гори в аду", – сказал Сенцов.

Во время пресс-конференции Сенцов также заявил, что будет бороться за освобождение других узников Кремля. По его словам, в РФ есть люди, которые борются за свободу России и Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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