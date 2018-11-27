Символика и тестовый режим: почему было важно объявить о введении военного положения

Введение военного положения в 10 областях Украины с политической точки зрения несет одни плюсы. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

По его мнению, в первую очередь, такой шаг важен с символической точки зрения.

"Решение принято, хотя до этого была острая дискуссия в парламенте. Таким образом, мы показали всему мировому сообществу, что ситуация серьезная, и мы можем рассчитывать на большую помощь. Как пример, уже запланировано заседание комиссии Украина – НАТО. Причем мы знаем, что раньше Венгрия блокировала его, а сейчас нет. Этим решением мы показали серьезность своих намерений", – считает Гарань.

Кроме того, парламент показал единство в этом вопросе, и решение было принято согласно процедурам.

"Были соблюдены все демократические процедуры. В парламенте была острая дискуссия, но потом парламентарии вышли на согласованное решение. Несмотря на критику, на политические разногласия, все-таки парламент поддержал решение президента", – продолжает политолог.

Как считает эксперт, показательным является и срок, на который ввели военное положение. Ведь он свидетельствует о том, что это не попытка оттянуть выборы.

"Важно, что выборы состоятся. Это не шаг, чтобы оттянуть проведение выборов. Сейчас это подтверждено, поэтому срок действия указа сокращен до 30 дней", – говорит Гарань.

По его мнению, введение военного положение носит и практическое значение.

"Это логистика действий и обеспечение координации всех структур, которые несут ответственность за безопасность страны. Координация действия и Министерства обороны, и МВД, и СБУ, и ГСЧС. Мы впервые вводим военное положение. Мы не знаем, как это будет функционировать на практике. И очень важно в тестовом режиме это оценить, чтобы быть готовыми к полноценному введению военного положения в случае российской агрессии", – суммирует эксперт.

Конечно же, по словам политолога, сейчас многие видят сплошной негатив и пытаются найти минусы этого решения. Активно эту тему будет отрабатывать российская пропаганда.

"Будут запугивать, будут стремиться создать панику. Но я удумаю, что это быстро уляжется", – считает он.

Напомним, в Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на украинские корабли – рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны-агрессора.

26 ноября в 21:33 Верховная Рада проголосовала за введение военного положения на территориях, которые подвержены прямой агрессии", сроком на 30 дней.

Сейчас Украина рассчитывает на содействие США и других государств в укреплении Военно-морских сил Украины.