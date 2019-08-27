Система для голосования в Раде с помощью сенсорной кнопки устарела – Стефанчук

Руслан Стефанчук / Фото: president.gov.ua

Система для голосования в Верховной Раде с помощью сенсорной кнопки устарела, поскольку может срабатывать даже на жевательную резинку. Об этом новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил в комментарии журналистам.

Он отметил, что сейчас нецелесообразно использовать эту устаревшую систему, а необходимо разрабатывать новую.

По словам Стефанчука, партия "Слуга народа" рассматривает вопрос о разработке системы "Рада-4", которая позволит идентифицировать депутатов по отпечаткам пальцев.

Он напомнил, что "сенсор – это то, что реагирует на тепло от живого организма".

По словам новоизбранного депутата, можно взять любой предмет, температура которого приближается к температуре человеческого тела (36,6 градусов) приставить к сенсорной кнопке, в частности, это может быть жвачка, и кнопка отреагирует.

Он выразил удивление, что в Верховной Раде VIII созыва не приняли никаких мер для введения в работу сенсорной кнопки, а теперь вдруг началась такая активная деятельность по этому вопросу. По мнению Стефанчука, это своего рода манипуляции.

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Он также в очередной раз напомнил, что в Регламенте Верховной Рады не предусмотрена норма о голосовании с помощью сенсорной кнопки.

Ранее председатель Верховной Рады 8-го созыва, избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность", Андрей Парубий заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия, и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал", - рассказал Парубий на брифинге во вторник в Киеве.

Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что подготовительная депутатская группа поручила аппарату парламента предоставить информацию о состоянии и готовности системы "Рада-3" к началу работы Верховной Рады 9-го созыва.

По словам Разумкова, насколько ему известно, система сенсорной кнопки при голосовании депутатов в Верховной Раде не сертифицирована и есть вопросы, связанные с гарантийным сроком ее использования.

Он также отметил, что сенсорная кнопка не предусмотрена Регламентом Верховной Рады и ее введение может вызвать проблемы при принятии тех или иных решений.

Первое торжественное заседание Верховной Рады пройдет 29 августа.

Ранее сообщалось, что фракция президентской партии "Слуга народа" распределила места для народных депутатов в сессионном зале.

Согласно плану, депутаты от "Слуги народа" должны занять девять передних рядов, а также все места, прилегающие к ложе Кабмина.

Такая рассадка депутатов не нарушает регламент Верховной Рады, однако является нетрадиционной для украинского парламента. В предыдущих созывах Рады фракции рассаживались преимущественно по секторам. У каждой политсилы был доступ к проходам к трибуне, и часть мест в передних рядах занимала оппозиция.

Как мы писали ранее, во вторник, 20 августа, на заседании подгруппы подготовительной депутатской группы представители партии "Слуга народа" сообщили, что делегируют Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности председателя и первого заместителя председателя Верховной Рады.

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