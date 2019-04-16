Эксперт о дебатах Порошенко и Зеленского: Ситуация доведена до абсурда
Политолог считает, что встреча кандидатов должна проходить в студии "Общественного"
Ситуация с дебатами кандидатов в президенты Украины - шоумена Владимира Зеленского и нынешнего главы государства Петра Порошенко – дошла до абсурда.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
"Есть люди, которые очень хотели бы увидеть дебаты. Возможно, после последней социологии, где есть большой отрыв Зеленского от Порошенко, и было принято это решение. Но я с трудом представляю, как это будет происходить. Эта ситуация доведена до абсурда", – говорит Бала.
Политолог считает, что встреча кандидатов должна проходить в студии "Общественного" телевидения, а не на НАСК "Олимпийский".
"Ни один из кандидатов не может диктовать, как должны проходить дебаты. Потому что они должны происходить по закону. Чтобы это было не шоу, а настоящие дебаты. А сейчас непонятно – как они пройдут", – дополняет политический эксперт.
При этом кандидаты должны следовать закону, а не собственным прихотям.
"Они должны выполнять закон. Почему стадион, а не Труханов остров, почему не на пароходе поплавать. Я считаю, что это абсурд. Они такими действиями дискредитировали подход к дебатам. К дебатам надо готовиться, как к экзамену, чтобы продемонстрировать свои знания, а не устроить шоу", - подчеркнул политолог.
Напомним, у Зеленского и Порошенко договорились об аренде "Олимпийского" для дебатов . Однако командам кандидатов в президенты осталось договориться о точном времени и формате дискуссии.
В штабе Порошенко заявили, что Зеленский вынуждает их нарушить закон. У действующего президента напомнили о том, что участие в дебатах в эфире "Общественного" телевидения – требование закона. Однако в штабе действующего президент сделают все, чтобы дебаты состоялись "при любой погоде".
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