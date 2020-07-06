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Ситуация с COVID-19 стабилизируется: Зеленский сообщил хорошие новости

6 июля, 14:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Намного меньше стало больных врачей, в отличие от начала эпидемии

В Украине резко снизилось количество новых зараженных коронавирусом, и даже президент Владимир Зеленский отметил, что динамика распространения эпидемии стабилизировалась.

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Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании на Банковой, сообщает Офис главы государства.

В Минздраве отмечают, что эпидемические показатели демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине, и это отражается в статистике активных больных и госпитализации, уровень которой в последние недели почти не меняется.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает уменьшаться процент заболевших медработников. Сейчас он составляет 6%.

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"Снижение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и дают результат. Помню, в начале эпидемии заболевшие медики составляли пятую часть всех зараженных. Теперь такое же тщательное внимание нужно уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Нужно требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти с болезнью, от которой пока нет вакцины", – сказал Зеленский.

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В то же время представитель Нацполиции сообщил президенту, что правоохранители проверяли работу ночных клубов после 22:00 и закрыли те развлекательные заведения, которые работали.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве назвали регионы, которые еще не готовы ослаблять карантин. На сегодняшний день восемь областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия Владимир Зеленский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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