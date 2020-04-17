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Сивохо: Россия по Донбассу пытается выторговать себе максимум

17 апреля, 14:26

Кристина Зеленюк, Сергей Мартынец

Украина является предметом торга для разных международных сил

Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо считает, что Россия не против уйти с Донбасса, но хочет выторговать для себя лучшие условия, а на помощь Запада Украине не стоит сильно рассчитывать. Такое мнение он высказал в интервью сайту "Сегодня".

По его мнению, сейчас Россия заинтересована убраться с Донбасса, но только на своих условиях.

"Мне кажется, что сейчас у них есть в этом интерес. Они хотят выторговать себе из этой ситуации максимум. Вы же понимаете, что наша страна сейчас является предметом торга? Разные международные силы пытаются выторговать себе как можно больше. А для нас важно закончить эту войну. Вот и все", – сказал Сивохо.

В то же время он не видит большого желания Запада помочь Украине, кроме введенных санкций, которые не сильно помогают прекратить войну.

"Они (Запад – ред.) сделали, что смогли. Объявили санкции и не снимают их. Но как-то вяло работают санкции. И я боюсь, особенно после того, как закончится пандемия коронавируса, наши западные партнеры будут настолько ослаблены, что захотят побыстрее решить вопрос, может быть даже без учета наших интересов. Это плохо и вызывает опасения", – подчеркнул экс-советник секретаря СНБО.

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Читайте полный текст интервью с Сергеем Сивохо: Если Зеленский принял какое-то решение, его бесполезно отговаривать.

Как сообщали новости "Сегодня", в Совете национальной безопасности и обороны заявляли, что Сергей Сивохо был уволен с должности внештатного советника секретаря СНБО и уже с 24 марта не выполнял свои обязанности. После этого Сергей Сивохо прокомментировал свое увольнение из СНБО.

Смотрите также видео, как на него набросились в Киеве активисты:

Сивохо толкнули после презентации

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс Сергей Сивохо

Источник: Сегодня

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