Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фото

Депутаты рассказали, для чего приехали на Донбасс и какие у них планы

Члены комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений вместе с новым советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо приехали на Донбасс.

В пресс-службе комитета отметили, что впервые в истории Украины парламентский комитет проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится пять дней.

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"Впервые в истории украинского парламента выездное заседание продлится пять дней. Все это время комитет будет работать в Донецкой и Луганской областях. Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Зато побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне. Все члены комитета воочию увидят условия жизни наших граждан, услышат об их проблемах из первых уст. Надеюсь, это поможет нам принимать правильные и эффективные решения, а главное – поможет сформировать системную и действенную государственную политику в отношении этого региона", – заявил председатель комитета, нардеп Дмитрий Лубинец.

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В свою очередь Сергей Сивохо на своей странице в Facebook показал фото после посещения КПВВ "Новотроицкое".

"Первый день выездного комитета ВР по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса. Много встреч и важных вопросов на сегодня. Весь день в дороге. Общение – слово дня. С военными, с депутатами, с местными властями. А главное – с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона", – написал он и добавил, что далее поедет осматривать разрушенные и реконструированные здания в Красногоровке.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский был с визитом на Донбассе. Президент вручил награды бойцам ВСУ и возложил цветы к памятнику защитникам Авдеевки.

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