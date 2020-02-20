Скалецкая проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая

«Мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны», - сказала Скалецкая

М️инистр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет 14 дней в обсервации с эвакуированными людьми из Китая.

"Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны", – сообщила в Facebook руководительница МОЗ.

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"Мы тщательно готовились к эвакуации и подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая. Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасность", – заявила она

"То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас. Надеюсь, что мое персональное поведение будет способствовать усмирению ситуации и примирению. Это необходимо нам всем", – добавила министр.

Она поблагодарила "тех, кто работал над эвакуацией и особенно – экипажа самолета, медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции".

"И еще хочу обратиться к дочери, которой завтра исполнится 10 лет. Дочка, я тебя очень люблю и очень хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне надо быть в этот день не дома. Когда я вернусь, мы еще раз отметим его с тобой. Обещаю!", – трогательно резюмировала она обращение.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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