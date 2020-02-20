Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Скалецкая проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая

20 февраля, 22:23

«Мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны», - сказала Скалецкая

М️инистр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет 14 дней в обсервации с эвакуированными людьми из Китая.

"Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны", – сообщила в Facebook руководительница МОЗ.

Реклама

"Мы тщательно готовились к эвакуации и подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая. Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасность", – заявила она

"То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас. Надеюсь, что мое персональное поведение будет способствовать усмирению ситуации и примирению. Это необходимо нам всем", – добавила министр.

В тренде
В Украине нардепы "спамят", а в Японии медленно ходят: как хитрят в парламентах

Она поблагодарила "тех, кто работал над эвакуацией и особенно – экипажа самолета, медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции".

"И еще хочу обратиться к дочери, которой завтра исполнится 10 лет. Дочка, я тебя очень люблю и очень хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне надо быть в этот день не дома. Когда я вернусь, мы еще раз отметим его с тобой. Обещаю!", – трогательно резюмировала она обращение.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

протесты вирус Новые Санжары полиция изоляция Скалецкая

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель КремляПолитика
Нардеп не почтил память
Нардеп не почтил память "Небесной сотни" в Раде: стало известно почемуПолитика
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы
Зеленский в Борисполе снова схлестнулся с
Зеленский в Борисполе снова схлестнулся с "разбойником" Годунком (видео)Политика
Волкер прокомментировал стратегию Зеленского по Донбассу
Волкер прокомментировал стратегию Зеленского по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...