Скалецкая рассказала об эвакуации для оставшихся в Китае украинцев

Сейчас речь об организации еще одной украинской спасательной миссии для эвакуации граждан Украины из Китайской народной Республики не идет – граждан, которые хотят быть эвакуированными, может забрать миссия другого государства. А значит, карантин они будут проходить не в Украине.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает УНН.

По словам министра, на сегодня государством было принято решение о выделении средств из государственного резерва, за которые будет осуществляться только одна эвакуация.

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"Сейчас только 3 или 4 человека изъявили желание эвакуироваться, ведется в первую очередь работа с МИД по нахождению тех авиабортов, кто будет осуществлять эвакуацию своих граждан, для того, чтобы присоединить наших граждан к этому борту", - сказала Скалецкая.

По ее словам, на сегодня "больше стоит задача помочь тем единицам, которые остались, если они еще будут иметь желание, найти пути, как их вывезти из Китая".

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"Но на сегодня вопрос о том, что это будет происходить непосредственно в Украине, не стоит", – добавила министр.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Украина снова сможет эвакуировать граждан из Китая при условии, что будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй в Китае.

Напомним, ранее из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев.

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