Скандал с адвокатами в суде: Януковичу просят дать бесплатного защитника

Суд начал дебаты по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича и на заседании Оболонского районного суда Киева поскандалил адвокат обвиняемого, а прокурор попросил дать экс-гаранту государственного защитника.

Об этом сообщает NewsOne.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк высказал возмущение тем, что суд не разрешил допросить еще одного свидетеля стороны защиты – Ярощука – и потребовал отменить дебаты. Однако судья Владислав Девятко заявил, что допроса больше не будет, на что Сердюк объявил отвод всему составу суда.

Адвокат экс-гаранта заявил, что больше не будет появляться в суде: "Сюда я уже не вернусь сегодня, я вернусь сюда завтра!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Bloomberg обнародовал уникальные фото Манафорта и Януковича

В свою очередь сторона обвинения возмущена действиями защиты обвиняемого и попросила суд предоставить Януковичу государственного адвоката, так как он лишен доступа к правосудию.

"Адвокаты не могут три месяца подготовиться к дебатам и выступить. Они третий раз их срывают и самовольно покидают зал заседаний. Таким образом, принцип доступа к правосудию оказался под угрозой, право обвиняемого Януковича быть оправданным или осужденным справедливым приговором суда. При таких обстоятельствах мы вынуждены подать ходатайство о привлечении государственного адвоката. Такое поведение защитников крайне непрофессиональное. Мы понимаем, что решение суда не будет длительное время", – сказал прокурор.

Напомним, в апреле защита экс-президента сорвала дебаты и адвокатов Януковича предупредили: еще один демарш – и их заменят. Они настаивали на том, чтобы суд допросил еще восьмерых свидетелей со стороны защиты.

В середине июля на допросе экс-начальник службы безопасности экс-гаранта Константин Кобзарь рассказал, что просил Россию помочь сбежать Януковичу. По его словам, во время побега из Украины в феврале 2014 года экс- преследовался по всем направлениям, и в итоге беглеца подобрали вертолеты в поле по дороге в Крым.

Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.