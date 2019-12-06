Скандал с аннексией Крыма: у президента Казахстана "не делают трагедию"

Ерлан Карин. Фото: instagram.com/erlankarin2019

Реакция Украины на слова президента Казахстана о силовом захвате Крыма Россией вызвали "чуть ли не паническую реакцию" среди казахских экспертов.

Об этом в своем Telegram-канале заявил советник Касым-Жомарта Токаева Ерлан Карин, который посоветовал "не делать из этого трагедию".

По его словам, общество Казахстана "все еще страдает провинциальным мышлением", потому что ему "важно что про нас подумают другие, что скажут, как отреагируют, обидятся на нас или не обидятся" вместо того, чтобы "отталкиваться от национальных интересов".

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"Отсюда и такая чуть ли паническая реакция на сообщения, что МИД другой страны якобы готовит какие-то демарши, вызвал нашего посла. Все эти ноты, демарши – это дипломатическая рутина, нечего из всего этого делать трагедию", – считает Карин.

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Советник Токаева призвал казахов "преследовать, прежде всего, свои интересы и не подстраиваться под чужое мнение, тем более, пытаясь понравиться всем одинаково".

Напомним, что в опубликованном недавно интервью президент Казахстана отказался назвать аннексией захват Крыма Россией, который осудили все ведущие страны мира, а также ООН, НАТО и ряд других международных организаций.

Стоит отметить, что в 2014 году Казахстан поддержал незаконный "референдум" в Крыму, а позже отказался осудить российскую агрессию в отношении Украины.

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