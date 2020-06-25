Скандал с детьми "низкого качества": омбудсмен жестко отреагировала

Денисова напомнила о долге государства заботиться о детях, оказавшихся в тяжелых условиях

Слова народного депутата Галины Третьяковой о "детях очень низкого качества", сказанные в адрес получателей социальной помощи, являются проявлением дискриминации и недопустимы для украинского общества.

Реклама

Об этом говорится в заявлении Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, размещенном на ее Telegram-канале.

"Проявления языка вражды, призывы к насилию и дискриминации являются недопустимыми и должны решительно осуждаться в любом демократическом обществе", - заявила омбудсмен.

Кроме того, она напомнила о нескольких основоположных международных документах, в частности, Уставе Организации объединенных наций, Всеобщей декларации прав человека и Международных пактах о правах человека, в которых говорится о том, что каждый человек должен иметь все указанные в них права и свободы, без какой-либо разницы по признакам расы, цвету кожи, месту рождения, национальному или социальному происхождению.

"Присоединяясь к основным международным документам в сфере прав человека, в том числе Конвенции ООН о правах ребенка, Украина признала, что во всех странах мира есть дети, которые живут в тяжелых условиях и требуют особого внимания со стороны государства", - подчеркнула Денисова.

Реклама

Омбудсмен добавила, что государство признало – родители несут ответственность за обеспечение, в рамках своих способностей и финансовых возможностей, условий жизни, необходимых для развития ребенка.

При этом Украина взяла на себя обязанность предпринимать необходимые меры для оказания помощи родителям в осуществлении этого права и в случае необходимости предоставлять им материальную помощь и поддерживать программы по обеспечению ребенка питанием, одеждой и жильем.

В тренде Путин может атаковать с юга: эксперт рассказал об угрозе для Украины

"Ребенок не выбирает семью, в которой рождается. Он ограничен в возможностях самостоятельно себя обеспечить и защитить. В определенный период жизни ребенок полностью зависит от ответственности взрослых людей – родителей, опекунов, чиновников, политиков, всех, кто причастен к принятию решений, которые обеспечивают условия нормальной жизни и развития", - подчеркнула Денисова.

Также она напомнила, что Украина признала – каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, а государство должно максимально обеспечить выживание и здоровое развитие ребенка.

"Потому решительно осуждаю любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о разделении на качественных и некачественных детей", - заверила омбудсмен.

Реклама

Денисова заявила также, что, осуждая заявления главы парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардепа Галины Третьяковой, она призывает главу Верховной Рады и всех народных депутатов "принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основоположные права человека, отступление от демократических ценностей и не допускать дискриминационных призывов".

Напомним, в 2019 году Третьякова "отличилась" еще одним "перлом" – с трибуны Верховной Рады она поздравила всех с Днем инвалидов.

А накануне вспыхнул скандал из-за ее слов о том, якобы денежная помощь государства по рождению ребенка приводит к "появлению детей очень низкого качества". Эти слова вызвали настоящий взрыв в социальных сетях.

Видео: Ludmyla Salo/Facebook

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама