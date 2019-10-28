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Скандал с добровольцами в Золотом: у Путина поставили условие Зеленскому

28 октября, 13:17

В Кремле напомнили, что мешает проведению переговоров Нормандской четверки по Донбассу

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что "нормандская" встреча не состоится до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не заставит ветеранов-добровольцев уйти из Золотого, чтобы осуществить разведение сил. Об этом он сказал журналистам.

По его словам, в Кремле пристально следили за поездкой украинского лидера на восток страны.

"Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем. Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что является важно составной частью подготовки к проведению саммита", – сказал Песков.

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Отметим, что последним условием для встречи глав государств-участников "нормандского" формата является разведение сил в районе Золотого и Петровского, но этот процесс никак не может начаться из-за постоянных обстрелов боевиков, хотя Москва все списывает на проблемы украинской стороны, в частности и с добровольцами.

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Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с "добровольцами". В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил бойцов, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал "добровольцам", чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Владимир Зеленский Нормандская четверка нормандский формат Золотое Дмитрий Песков добровольцы

Источник: Интерфакс-Украина

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