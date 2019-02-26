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Скандал с хищениями в оборонной сфере: Порошенко отстранил замсекретаря СНБО

Сегодня, 16:53

Журналисты заподозрили ряд чиновников из "оборонки" в афере, которую теперь проверят правоохранители

Фото: president.gov.ua
Скандал с хищениями в оборонной сфере: Порошенко отстранил замсекретаря СНБО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/552/1ea/5c75521ea993c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/552/1ea/5c75521ea993c.jpg Политика Журналисты заподозрили ряд чиновников из «оборонки» в афере, которую теперь проверят правоохранители

В связи с обнародованным расследованием журналистов о якобы хищениях в оборонной сфере, президент Украины Петр Порошенко временно отстранил от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, главу Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского, которого заподозрили в совершении преступления.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования", – написал он.

Цеголко отметил, что Порошенко требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной журналистами, для опровержения или подтверждения обнародованного.

В свою очередь сам Гладковский в своем заявлении категорически отверг обвинения в свой адрес, которые изложены в расследовании. Чтобы расставить все точки над "і", он обратился к правоохранителям.

"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех изложенных в "расследовании" фактов, и дать ответы всему обществу и мне лично", – заявил он.

Чиновник также отметил, что он сам попросил приостановить его полномочия в СНБО, подав соответствующее заявление.

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Как ранее стало известно, проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын Гладковского – Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, он в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также – на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 миллионов гривен.

А тем временем в Украине взялись расследовать разворовывание армии за 2004-2017 годы. Была создана Временная следственная комиссия. Как сообщали в Раде, за 10 лет было распродано за "копейки" большое количество техники и вооружения – сотни танков, сотни БТРов, десятки вертолетов. В Раде озвучивали количество техники и суммы.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, как в Украине уничтожали армию. По его словам, это происходило в четыре этапа, а началось все с отказа от ядерного оружия и сокращения численности личного состава и техники.

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Тег Порошенко, расследование, СНБО, укроборонпром, хищения, Гладковский

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