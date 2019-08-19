Скандал с Сарой Нетаньяху и караваем: как отреагировали у Зеленского

Сара и Биньямин Нетаньяху. Фото: пресс-служба израильского правительства

Украинские власти не считают, что супруга премьер-министра Биньямина Нетаньяху выкинула каравай, которым ее встречали по прилету в Киев, умышленно.

Об этом заявили в Офисе президента Украины, комментируя скандал, с которого начался первый за 20 лет визит израильского премьера в страну.

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", – отметили в ОП.

Напомним, скандальный инцидент случился 18 августа в аэропорту "Борисполь", где израильскую делегацию встречали три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем хлеба и солью.

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Будучи знакомым с этой древней украинской традицией, Биньямин Нетаньяху отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Но когда он передал ломтик своей жене Саре, та просто бросила его на землю, что сразу же стало поводом для возмущения многих украинцев.

Помимо того, израильские СМИ сообщили и о другом скандале с участием "второй леди" Израиля, которая якобы пыталась прорваться в кабину пилота, потому что тот должным образом ее не поприветствовал. Позже израильские журналисты, которые летели в Киев на одном самолете с Нетаньяху, это опровергли.

Напомним, израильская делегация прибыла в Киев 18 августа. Биньямин Нетаньяху стал первым за 20 лет премьер-министром Израиля, который посетил Украину. Кроме того, он стал первым высокопоставленным иностранным лидером, который посетил Украину при президентстве Зеленского.

Визит Нетаньяху начался с возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату и памяти жертв Голодомора в Парке Вечной Славы. Позже Нетаньяху также устроили торжественный прием в Мариинском дворце: его встречал Зеленский и почетный караул. Также сыграли гимны обоих государств.

Помимо того, лидеры провели переговоры, на которых Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль с ответным визитом, а также посетили мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве.

Визит израильского премьера в Украину является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

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