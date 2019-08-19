Скандал с Сарой Нетаньяху: очевидцы рассказали, как все было на самом деле

Журналисты, летевшие на одном борту с премьером Израиля, не увидели ничего необычного

Сара и Биньямин Нетаньяху. Фото: пресс-служба израильского правительства

Ряд израильских журналистов опроверг информацию об инциденте на борту самолета авиакомпании El AL, на котором израильской делегации следовала в Киев.

Как сообщили израильские СМИ, во время полета супруга премьер-министра Сара Нетаньяху пыталась прорваться в кабину пилота, потому что тот якобы должным образом ее не поприветствовал.

Однако израильские журналисты, которые летели вместе с главой правительства своей страны, это опровергли.

"Я был на рейсе в Киев. Никаких инцидентов либо суеты на борту не происходило", – заявил у себя в Twitter работник издания Walla! Яки Эдмакер.

Его слова подтвердил Элиран Таль с 20-го телеканала израильских новостей.

"Я был на борту с премьер-министром и, как и другие мои коллеги, не видел ничего необычного", – заявил он.

Реклама

Журналист призвал прессу не дезинформировать людей, поскольку подобные слухи снижают уровень доверия к СМИ в целом. Таль считает, что визит израильского премьера можно критиковать и не опускаясь до уровня "желтой" прессы.

Солидарность с ним выразил другой израильский репортер Зеэв Кам, который раскритиковал своих "коллег по цеху", разносящих слухи.

"Послушайте, мы приземлились в Украине сегодня вечером (18 августа – Ред.), и, прежде чем мы смогли подготовиться к завтрашнему напряженному дню, появились "драматические" сообщения об инциденте с кабиной пилота … ни инцидента, ни скандалов не было", – пишет Кам.

В канцелярии премьер-министра обвинили СМИ в "искажении настоящей информации".

"Произошло недоразумение, которое было немедленно решено, после чего полет прошел в обычном режиме. Это является еще одной попыткой отвлечь внимание от важного международного визита премьер-министра", – заявили у Нетаньяху.

Напомним, израильская делегация прибыла в Киев 18 августа. Биньямин Нетаньяху стал первым за 20 лет премьер-министром Израиля, который посетил Украину. Кроме того, он стал первым высокопоставленным иностранным лидером, который посетил Украину при президентстве Зеленского.

Визит Нетаньяху начался с возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату и памяти жертв Голодомора в Парке Вечной Славы. Позже Нетаньяху также устроили торжественный прием в Мариинском дворце: его встречал Зеленский и почетный караул. Также сыграли гимны обоих государств.

Сейчас украинский президент и израильский премьер проводят переговоры, на которых договорились расширить Cоглашение о зоне свободной торговли между странами на сферу услуг. Они также обсудили вопрос участившихся отказов во въезде украинцам в Израиль.

Кроме того, Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль с ответным визитом.

Визит израильского премьера в Украину является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама