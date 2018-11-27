Путаница с датами: когда начнется и когда закончится военное положение в Украине

В понедельник, 26 ноября на вечернем внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты приняли за основу и в целом Закон Украины "Об утверждении Указа Президента Украины" О введении военного положения в Украине" № 9338. Документ утверждает указ главы государства от 26 ноября 2018 № 391/2018 "О введении военного положения в Украине" со следующими оговорками:

- военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории;

- в период действия военного положения, введенного данным указом, частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах согласно с угрозами национальной безопасности и обороне Украины.

- закон вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, изначально в указе президента № 391/2018 была прописана дата введения военного положения с 26 ноября, а сам специальный военный режим глава государства предлагал ввести на 60 суток – до 25 января 2019 года.

Однако в ходе острых дискуссий в сессионном зале и многочасовых прений между фракциями и депутатскими группами был, видимо, и найден компромиссный вариант – введение военного положения на 30 суток, и с 9:00 28 ноября 2018 года до 27 декабря 2018-го.

Как уточнила в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Украины из фракции "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук, в тексте указа действительно изначально была указана дата введения военного положения с 26 ноября, однако в ходе обсуждений в сессионном зале нардепами в законопроект была внесена правка с новой датой введения особого режима – 28 ноября.

"Одобренная депутатами поправка к законопроекту имеет большую юридическую силу, чем текст указа, поэтому в принятом законе идет речь начале военного положения именно с 28 ноября 2018 года", – пояснила нам парламентарий.

Не лишним будет заметить, что сегодня официальное правительственное издание "Урядовий кур’єр", по непонятным причинам опубликовало текст указа президента о введении военного положения на 60 суток с 26-го ноября. Это вызвало разночтения и недоумения в СМИ и соцсетях.

Комментируя путаницу с датами нардеп из фракции "Народный фронт", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар пояснила, что в "Урядовом кур’єрі" был опубликована старая редакция текста указа главы государства после соответствующего решения СНБО.

"Военное положение – это явно не та тема, вокруг которой возможны любые манипуляции с датами, формулировками или неточностями. Поэтому – в газете "Урядовий кур’єр" опубликован указ президента, который был принят по результатам СНБО. Тот документ о введении военного положения, который парламент принял вчера (о 30 днях) сейчас прорабатывается в юруправлении (парламента, – Авт.) и будет завтра напечатан в газете "Голос Украины", – написала депутат у себя в Facebook.

Ошибку признали и в Кабмине. Так вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила, что издание ошибочно обнародовало старую редакцию текста указа президента.

"Выяснили. Ошибочно напечатан, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ (о военном положении на 60 суток, – Авт.) вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ", – написала она в своем Facebook-аккаунте.

Как известно, в соответствии с процедурой, принятый закон должен подписать президент, после чего документ будет опубликован в официальном издании парламента "Голос Украины" и вступит в законную силу.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинцев обвиняют в нарушении государственной границы РФ, в связи с чем против них открыли "уголовные производства".

Позже появилось видео "допроса" украинских моряков – опрошены были старший лейтенант Андрей Драч, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

В то же время командующий ВМС прокомментировал видео "допроса" украинских моряков. Игорь Воронченко объяснил, что украинцы давали показания под давлением.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".