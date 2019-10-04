Скандал в ПАСЕ: прервали выступление российского делегата

Активисты из Польши, Грузии и Украины вывесили флаги во время выступления Петра Толстого

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Выступление российской делегации сорвали в ПАСЕ. Активисты из Польши, Грузии и Украины вывесили флаги своих государств и освистали делегата Петра Толстого, когда он взял слово.

Несколько человек вывесили флаги Украины, Грузии, Польши и крымских татар. И потребовали остановить российскую агрессию.

Охранники в зале появились моментально. Уже через минуту – силой выводят из зала, а затем вообще – из здания. Среди тех, кто был против русских, и член Меджлиса крымских татар Эскендер Бариев.

"Мы здесь, чтобы напомнить евроделегациям парламентским, что Крым оккупирован, о том, что на востоке Украины продолжает проливаться кровь", – заявил Эскендер Бариев.

Петр Толстой еще пытался что-то сказать, но европейцы в зале поддержали такую ​​акцию аплодисментами, и заседание продолжилось. На повестке дня – как раз русская тема.

В сессионном зале Совета Европы делегаты обсуждали подавления мирных протестов в России. Символично, что в это время в зале находился украинский режиссер Олег Сенцов. Он рассказал депутатам о русской вооруженной агрессии на Донбассе, и о политических заключенных, которых до сих пор незаконно удерживает Россия.

Сенцов садится в центре зала – к нему наибольшее внимание. Слушают депутаты и иностранные журналисты.

"Минимум 86 украинцев, в основном крымские татары находятся в заключении в России. И как минимум 227 человек, о которых мы точно знаем, находятся в тюрьмах Донбасса, в руках сепаратистов, которых контролирует Россия", – заявил Олег Сенцов.

Напомнить европейцам о наших пленных Сенцов обещает снова, через несколько месяцев, когда здесь, в Страсбурге, ему вручат премию Сахарова. Ее дают за вклад в борьбу за права людей.

Флаги Украины, Грузии и Польши которые были вывешены в знак борьбы против российского режима, охрана отобрала и так и не вернула.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращение России в ПАСЕ.

В свою очередь председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, комментируя демарш Украины, напомнила, что "все 47 стран обязались участвовать в деятельности организации" и что "это не вопрос выбора или желания", а базовая обязанность. Говоря о "глубинных причинах кризиса, возникшего в Совете Европы", в контексте агрессии России против Украины, Паскье подчеркнула, что позиция организации остается неизменной и она "рассчитывает на открытый и честный диалог с российскими коллегами".

В то же время балтийские страны недовольны возвращением России. Так, Латвия и Литва частично бойкотируют осеннюю сессию, и Эстония заявляет о кризисе в организации из-за возвращения россиян. Эстонская делегация попытается привлечь внимание других государств-членов организации к последствиям политической деятельности России.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

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