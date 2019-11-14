Скандал в "Слуге народа": Анну Скороход хотят исключить из фракции

Народного депутата Анну Скороход, которая заявила о задержании ее мужа и пожаловалась на давление со стороны властей, намерены исключить из фракции "Слуга народа". Об этом заявил журналистам в кулуарах парламента руководитель фракции Давид Арахамия.
По его словам, фракция на следующем своем заседании как раз собиралась рассмотреть вопрос о ее исключении.
"Потому что она не работает на фракцию, она не работает на "Слугу народа", она работает на какие-то чьи-то собственные интересы. Не ее интересы, потому что я вижу, что у нее интересов нет собственных, она агент кого-то. Когда человек делает какие-то лоббирования конкретных олигархических групп, когда увидели, что уже пошло подозрение, так что сейчас тогда делать для защиты? Надо прийти и сказать: "Это за то, что я не голосовала по земле" или любой другой повод... Для того, чтобы просто защититься", – сказал Арахамия.
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Он отметил, что супруг Анны Скороход Алексей Алякин якобы запугивал некоторых депутатов и этим вопросом должно заняться Национальное антикоррупционное бюро.
"Я буду выносить лично решение об исключении ее из фракции. Нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции... Зачем она нам во фракции?" – сказал политик.
Как сообщали новости "Сегодня", на заседании Верховной Рады 14 ноября Анна Скороход заявила о задержании ее мужа. Она заявила, что команда якобы поступила из Офиса президента в Генпрокуратуру и что это якобы месть за ее отказа голосовать за некоторые законопроекты. Нардеп заявляет о политическом преследовании.
Отметим, что экс-владелец российского банка "Пушкино" и украинской строительной компании "Прогрес Буд" Алексей Алякин разыскивается в России за мошенничество – его подозревают в хищении 10 млн долларов. В 2013 год он получил украинское гражданство. В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, однако в сентябре этого года срок ареста истек. Также был аннулирован его украинский паспорт. Однако экс-банкир не оставил попытки стать гражданином Украины и в феврале 2019-го суд принял решение по его гражданству.
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