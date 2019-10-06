Скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским: появился второй информатор

Новый осведомитель также не был непосредственным свидетелем июльского разговора

/ Фото: AFP

Генеральному инспектору американского разведывательного сообщества Майклу Аткинсону удалось пообщаться со вторым информатором по делу о скандале вокруг телефонной беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Как сообщает телеканал ABC News, им оказался еще один неназванный сотрудник американской разведки, интересы которого представляет юрист Марк Зайд. Он же представлял автора жалобы на Трампа.

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По словам Зайла, как и первый осведомитель, его клиент не был непосредственным свидетелем разговора, но "располагает данными из первых рук", которые подтверждают информацию, озвученную в жалобе.

Разведчик уже поделился своими соображениями с Аткинсоном, но пока что не общался с представителями комитетов Палаты представителей Конгресса США, занимающихся проведением расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

Напомним, что поводом для импичмента стал скандал об июльском телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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