Скандал вокруг "РИА Новости Украина": у Путина объяснили, есть ли угроза украинцам в РФ

Сегодня, 13:27

Песков заверил, что Москва обязательно примет ответные меры на действия Украины

Дмитрий Песков. Фото: Instagram
Дмитрий Песков. Фото: Instagram

В Кремле пообещали ответные меры из-за инцидента с обысками в российском информагентстве "РИА Новости Украина" и задержании ее руководителя, но заверили, что украинским журналистам в РФ ничего не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Отвечая прямо на ваш вопрос, безопасно ли здесь находиться украинским журналистам, я вам отвечу: абсолютно безопасно, потому что в России на протяжении всех вот этих тяжелых лет вашу профессиональную деятельность здесь никто не ограничивал, и мы с вами находимся в прекрасном диалоге. К сожалению, таким преимуществом не могут похвастаться наши журналисты в Украине", – заявил Песков.

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Также он пообещал, что ответные меры в отношении украинской стороны обязательно будут, но не уточнил, в каком виде.

"Россия не заставит долго ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия, как на сотрудников "РИА Новости", когда причиной ограничения свободы и предъявления таких тяжких обвинений является их профессиональная деятельность", – подчеркнул спикер Кремля.

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене, а сегодня, 16 мая, его этапировали в Херсон.

Генеральный прокурор Юрий Луценко показывал, что нашли в офисе информагентства при обысках. Он отметил, что силовики разоблачили выполнение проплаченных этим СМИ антиукраинских акций.
Россия, журналисты, песков, риа новости

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Источник:

УНИАН

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