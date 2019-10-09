Скандал вокруг Трампа: в США рассказали, кто лучший друг Украины

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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В условиях политического кризиса, разразившегося в США в связи с обнародованием переговоров американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, Киев должен просто держаться в стороне от американской политики и следовать закону.

Об этом бывший замминистра обороны США Майк Карпентер рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Верховенство права – это очень просто. Каждый человек является субъектом верховенства закона, но у вас должны быть доказательства неправомерных действий, чтобы расследовать уголовное дело. Если у вас нет никаких доказательств, тогда нечего и расследовать. Особенно вы не должны этого делать по политическим мотивам", – подчеркнул американский политик.

По его мнению, это именно то, что Украина должна делать.

"Думаю, лучший друг Украины в этом всем – это Конгресс. Потому что Конгресс на двухпартийной основе республиканцев и демократов поддерживает суверенитет Украины и благодаря Конгрессу Киев получает американскую военную поддержку, чтобы Украина могла себя защитить против российской агрессии", – напомнил бывший замминистра обороны США.

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"И, знаете, что бы ни делала администрация Трампа, к примеру, замораживала американскую помощь, Конгресс всегда это разблокирует. Что и произошло с последним пакетом финансовой помощи Украине, когда республиканцы и демократы вместе в Конгрессе сказали, что это неприемлемо", – резюмировал Майк Карпентер.

Напомним, Белый дом намерен направить спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу инициирования процедуры импичмента.

Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Не думаю, что участие Трампа в Нормандском формате в интересах Украины": интервью с Майком Карпентром".

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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