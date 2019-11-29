Скандальная правка Геруса: импорт электричества из России могут запретить

Профильный комитет Рады одобрил законопроект о запрете импорта электроэнергии по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ

"Свобода слова Савика Шустера"

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ж/к услуг в пятницу, 29 ноября, одобрил законопроект о запрете импорта электроэнергии по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ.

Об этом в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил Алексей Кучеренко, народный депутат от ВО "Батькивщина", заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ,

"Правку про отмену импорта комитет единогласно проголосовал", – сказал он. Таким образом возможность покупки по двухсторонним договорам электроэнергии у стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества, может быть отменена, если норму поддержит парламент.

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18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября начался импорт электроэнергии из России, который в ноябре вырос втрое по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасль страны-агрессора вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

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