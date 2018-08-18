Скандальная свадьба: Путин прибыл на бракосочетание главы МИД Австрии

Для проезда кортежа президента РФ шоссе, ведущее в коммуну, было перекрыто

Владимир Путин приехал в австрийскую коммуну Гамлиц, где проходит церемония бракосочетания министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера.

Российский лидер добирался в Гамлиц из аэропорта города Грац на автомобиле. Для проезда его кортежа шоссе, ведущее в коммуну, было перекрыто.

К моменту приезда Путина на торжество уже собрались другие высокопоставленные гости – премьер-министр Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, президент республики Александер Ван дер Беллен и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Ранее, депутат Европарламента от зеленых Михель Раймон призвал Главу Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсл подать в отставку из-за приглашения на свою свадьбу президента России Владимира Путина.

Напомним, что после торжественного мероприятия президент РФ отправится на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Стоит отметить, что в Германии призвали Меркель потребовать освобождения Сенцова. Там считают, что случай Сенцова показывает, "насколько плохо обстоят дела с защитой прав человека при Путине".