Скандальный визит Зеленского в Оман: Богдан сделал важное признание

Президент был в Омане месяц назад, а разговоры до сих пор не утихают

/ Фото: president.gov.ua

В январе президент Владимир Зеленский летал в экзотический Оман не с официальным визитом, а в частном порядке. Об этом заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, предоставив соответствующее пояснение экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Оманская история продолжается. Президент не совершал государственного официального визита в эту страну в январе. Такой ответ я получил на запрос Офиса президента относительно поездки Зеленского в Оман, последствия которой мы до сих пор разгребаем. Этот документ с подписью еще Богдана свидетельствует, что путешествие состоялось за собственные средства и не имеет характер официального. То есть встреча с местными чиновниками тоже была дружественной?" – написал нардеп.

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В ответе на депутатский запрос экс-глава ОПУ указывает, что организационно-протокольное обеспечение поездки президента в Оман не осуществлялось и делегация Украины тоже не предусматривалась.

"Пользуясь случаем еще раз обращаем внимание, что президент не осуществлял государственного официального визита в Оман", – говорится в ответе Богдана.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины летал в Оман в начале января этого года вместе со своей супругой, а жили они в шикарном 5-звездочном отеле. Там он провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Зеленский рассказал оманским инвесторам о большой приватизации в Украине.

Однако этот визит вызвал много споров в Украине. Так, например, в МИДе заявляли, что организацией визита главы государства в Оман занимались дипломаты через посольство в этой стране. Позже стало известно, за чей счет Зеленский летал в Оман.

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