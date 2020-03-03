"Скатертью дорожка": в "Слуге народа" назвали условие для отставки Гончарука

Нардеп Качура рассказал, что сегодня будут обсуждать на вечернем заседании фракции

Фракция "Слуга народа" готова поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если он подаст соответствующее заявление. Об этом заявил член политической силы Александр Качура. Он утверждает, что голосов на это хватит.

Нардеп рассказал, что сегодня будут обсуждать на вечернем заседании фракции.

"Сегодня вечером будет обсуждаться ряд законопроектов оборонной сферы, международной сферы, международные договоры, которые указаны в повестке дня (Рады – ред.). Также вопросы кадровой политики – кого будем увольнять, какие министерства будем усиливать. И также вопрос правоохранительных органов. Особенно меня интересует НАБУ и Генеральная прокуратура (Офис генпрокурора). Нужно, чтобы они отчитались по резонансным делам", – сказал Качура.

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Что касается отставки премьера, то политик отметил, что пока нет заявления об отставке Гончарука.

"Если господин Гончарук подаст лично заявление, у нас же нет крепостного права, мы его здесь держать не будем. Если он подает такое заявление, он понимает, что не справляется с обязанностями, которые на него возложены, то пожалуйста, скатертью дорожка, занимайтесь другими вопросами, идите заместителем министра. Если премьер-министр подаст заявление об отставки – мы его удовлетворим. У большинства нашей фракции поддержка однозначно будет", – сказал "слуга народа".

Качура в то же время считает неправильным сетовать на то, что за четыре месяца правительство и премьер что-то не смогли сделать, потому что за такой коротки срок можно только провести аудит страны, назначить кадры и наметить план действий.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть важные законопроекты, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. В то же время сам Гончарук ответил на слухи об отставке.

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