Сколько украинцам будут стоить выборы в Украине: в ЦИК озвучили цифры

Камеры для онлайн-наблюдения за выборами закупать больше не будут – не оправдали ожидания, отметили в Комиссии

Президентские выборы-2019 в Украине обойдутся налогоплательщикам в 2,3 миллиарда гривен – именно столько на эту кампанию заложат в государственный бюджет на следующий год.

Об этом заявил известно на пресс-конференции заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский, передает "Еспресо.TV".

"Общее количество средств, предусмотренных на президентские выборы – 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен", – сказал он и подчеркнул, что на первый тур пойдет 1,5 млрд грн, на второй – 848 млн грн.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко рассказал, что к будущим выборам не собираются закупать камеры для онлайн-наблюдения за избирательным процессом, так как эта мера себя не оправдала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Турчинов принял меры по защите выборов в Украине от вмешательства России

"Более миллиарда гривен на это ушло на прошлых выборах. Они не надо, ведь люди ими почти не пользовались. За период трансляций камер было осуществлено 262000 меры, чтобы посмотреть, что происходит на участках. Это примерно 8 избирателей на один участок. И то, это были мероприятия, а не постоянный просмотр. Трата миллиарда не оправдана. В проекте бюджета на 2019 закупка вещей, которые транслируют ситуацию на участках, не предусмотрена", – сказал он.

Напомним, ранее в "Комитете избирателей Украины" заявляли об аномально большом количестве кандидатов. По словам генерального директора организации Алексей Кошеля, в президенты Украины изъявили желание баллотироваться 28 кандидатов – это является рекордной активностью в истории нашей страны.

Также социологи спросили у украинцев, чего они ждут от нового президента. В основном люди высказывались за скорейшее завершение войны на Донбассе. Меньше всего оказалось тех, кому важно отстоять украинский язык и имидж Украины в мире.