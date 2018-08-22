Сколько украинцев могут немедленно призвать на войну: Порошенко озвучил количество

В оперативном резерве первой очереди числится 160 тысяч украинцев, которые уже воевали на Донбассе и имеют боевой опыт, но сейчас находятся в запасе. Об этом заявил на форуме "Там, где мы – там Украина" президент Украины Петр Порошенко.

"Почти 160 тысяч участников боевых действий числятся в оперативном резерве первой очереди. Это готовность номер один снова взять оружие в руки, взять его умело, профессионально, с высокой степенью подготовки. Ни на йоту не сомневаюсь в том, что каждый из вас готов снова стать в строй", – сказал глава государства.

Также он считает, что волонтеры и ветераны, продемонстрировав свою государственную позицию на передовой или в прифронтовой зоне, должны быть новым кадровым резервом государства.

"Благодаря вашей нулевой толерантности к коррупции и популизму, обостренному чувству справедливости – вы способны изменить правила игры", – подчеркнул Порошенко.

Как заявлял Порошенко, украинская армия способна остановить Россию. По его мнению, чем сильнее будет украинская армия, тем быстрее придет мир в нашу страну. Глава государства также пригласил киевлян 24 августа на Крещатик, чтобы посмотреть военный парад и увидеть, кто и что защищает Украину от агрессора.

В свою очередь командующие операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. Войско хорошо обучено и подготовлено к противодействию российской угрозе, что отмечают даже в НАТО. Он подчеркнул, что также закупаются очень дорогие тепловизоры для военных.