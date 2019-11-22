Украинские политзаключенные в России: Денисова назвала количество

Фото: страница Людмилы Денисовой в Facebook

Германия и немецкий канцлер Ангелы Меркель играют важную роль в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также содействуют противодействию российской агрессии.

Об этом на встрече с послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Подробно обсудили пути сотрудничества по освобождению 115 граждан Украины, находящихся в плену на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Стороны выразили надежду, что после встречи в нормандской формате, где этот вопрос является приоритетным, процесс взаимного освобождения будет ускорен", – пишет на своей странице в Facebook Денисова.

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Омбудсмен напомнила о том, что некоторые немецкие депутаты и чиновники с пророссийскими взглядами незаконно посещают временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма.

"Указала на то, что такие действия могут ослабить позиции Украины и Германии в общей борьбе за возвращение наших территории и граждан", – добавила Денисова.

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Она также обсудила с немецким послом сотрудничество и совместные проекты между ее секретариатом и посольством ФРГ.

Напомним, в сентябре Людмила Денисова оценивала количество украинцев, которые находятся в плену у Кремля в России и в оккупированном Крыму, в 113 человек.

Следует отметить, что Ангела Меркель в беседах с президентом России Владимиром Путиным неоднократно требовала от него освободить украинских моряков, которых российские силовики захватили в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В итоге Кремль обменял военнопленных на российских шпионов и предателей Украины.

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