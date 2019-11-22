Украинские политзаключенные в России: Денисова назвала количество

Германия и немецкий канцлер Ангелы Меркель играют важную роль в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также содействуют противодействию российской агрессии.
Об этом на встрече с послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Подробно обсудили пути сотрудничества по освобождению 115 граждан Украины, находящихся в плену на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Стороны выразили надежду, что после встречи в нормандской формате, где этот вопрос является приоритетным, процесс взаимного освобождения будет ускорен", – пишет на своей странице в Facebook Денисова.
Омбудсмен напомнила о том, что некоторые немецкие депутаты и чиновники с пророссийскими взглядами незаконно посещают временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма.
"Указала на то, что такие действия могут ослабить позиции Украины и Германии в общей борьбе за возвращение наших территории и граждан", – добавила Денисова.
Она также обсудила с немецким послом сотрудничество и совместные проекты между ее секретариатом и посольством ФРГ.
Напомним, в сентябре Людмила Денисова оценивала количество украинцев, которые находятся в плену у Кремля в России и в оккупированном Крыму, в 113 человек.
Следует отметить, что Ангела Меркель в беседах с президентом России Владимиром Путиным неоднократно требовала от него освободить украинских моряков, которых российские силовики захватили в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В итоге Кремль обменял военнопленных на российских шпионов и предателей Украины.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк