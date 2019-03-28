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Сколько ВВС заплатит Порошенко: в СМИ назвали сумму

Сегодня, 16:59

Президент Украины даже рассказал, куда пойдут миллионы гривен компенсации от британцев

Фото: AFP
Сколько ВВС заплатит Порошенко: в СМИ назвали сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ce0/d5b/5c9ce0d5b73ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ce0/d5b/5c9ce0d5b73ac.jpg Политика Президент Украины даже рассказал, куда пойдут миллионы гривен компенсации от британцев

Британский телеканал ВВС извинился перед президентом Украины Петром Порошенко за ложь о встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Сумма компенсации составит 160 тысяч фунтов стерлингов (более 5,5 млн гривен).

Об этом сообщает сайт The Бабель со ссылкой на слова главы государства.

Сообщается, что президент накануне проводил закрытую встречу с блогерами и рассказал, что ему британцы выплатят 160 тыс. фунтов, а деньги эти он передаст на нужды украинской армии.

"Они попросили не говорить о деньгах, но я сказал, что как президент, согласно закону, должен декларировать свои доходы. Так что я задекларирую эту сумму и передам ее украинской армии. Мы наилучшим образом используем деньги британских налогоплательщиков", – сказал Порошенко.

Напомним, в мае 2018 года в BBC рассказали о "платной" встрече Порошенко с Трампом, хотя у президентов Украины и США все опровергли. Британцы со ссылкой на свои источники рассказали, что якобы личный адвокат Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж то ли 400, то ли 600 тысяч долларов за организацию первой встречи президентов США и Украины. Как рассказали "источники", оплату якобы организовали посредники, действовавшие в интересах украинского президента.

В ответ адвокаты Порошенко подали в суд на BBC за "платную" встречу с Трампом. Представители президента Украины в своем иске указывали, что данная информация британского СМИ не соответствует действительности и наносит удар по репутации Порошенко, в частности на фоне того, что он ведет в Украине борьбу с коррупцией.

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Тег Порошенко, ложь, Трамп, ВВС, компенсация, фейк

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