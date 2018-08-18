Скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан

Сегодня, 14:31

Причиной смерти стала болезнь, которая подкосила здоровье политика на 81-м году жизни

Фото: https://www.facebook.com/pg/kofiannanfoundation
Фото: https://www.facebook.com/pg/kofiannanfoundation

На 81-м году жизни после болезни скончался бывший генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан. Об этом сообщается на странице Kofi Annan Foundation.

"Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера – бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана", – говорится в сообщении организации.

Аннан умер в больнице в городе Берн в Швейцарии. Рядом с ним была жена Нана и трое детей: Ама, Коджо и Нина.

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Кофи Аннан прошел путь от дипломата до генерального секретаря ООН. Данную организацию Аннан возглавлял дважды — с 1997 по 2006 год.

В 2001 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Экс-генсек ООН стал первым представителем чернокожего населения Африки во главе организации, а в 2003 году он выступил против военной операции США в Ираке.

Также 18 августа умер бывший концертный директор популярной украинской группы "Океан Эльзы" 44-летний Богдан Уцеха. 

Напомним, ранее в России скончался советник Путина и Ельцина. Вениамин Яковлев умер в одной из больниц после продолжительной болезни.

Недавно в Киеве скончался поэт и политик Иван Драч.  Попрощаться с Драчом пришли многие украинские политики, среди которых премьер-министр Владимир Гройсман и президент Украины Петр Порошенко.
ООН, больница, кофи аннан, генсек, нобелевская премия

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